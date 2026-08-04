Brandon le EXIGE a su tía que lo deje de juzgar por ser un delincuente

Brandon no entiende la magnitud del delito que ha hecho tras robarle a varias personas, él explica que cuando tenga una solvencia económica estable va a ayudar a todos aquellos que ha afectado. Irma, nuestra abogada habla sobre la delincuencia organizada y le hace saber a Brandon que el delito no puede ser justificado jamás y muy probablemente terminará en prisión.