La posible fusión pone en alerta a Halcones en Survivor México La Reliquia en Llamas

La posibilidad de que la fusión esté cada vez más cerca ha encendido las alarmas en Survivor México La Reliquia en Llamas. Dentro de la tribu Halcones, la preocupación crece al pensar que Jaguares podría llegar a esa etapa con más integrantes, lo que representaría una importante ventaja para la tribu amarilla al momento de definir alianzas y estrategias individuales.

