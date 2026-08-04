Rosa vive al día y justifica a sus hijos por ser delincuentes: “Lo hacen por necesidad”

Rosa asegura que se va a poner a trabajar para que sus hijos dejen de delinquir y regresen a la escuela, Rocío le sugiere que busque al padre de sus hijos para que él la apoye con los gastos y además pague los años de manutención que debe. Nuestra psicóloga de confianza explica que Rosa no debe de justificar los actos de sus hijos.