Rosa vive al día y justifica a sus hijos por ser delincuentes: “Lo hacen por necesidad”
Los hijos de Rosa trabajan un par de días a la semana y otros se dedican a robar, ella los justifica, pero quiere que cambien.
Rosa asegura que se va a poner a trabajar para que sus hijos dejen de delinquir y regresen a la escuela, Rocío le sugiere que busque al padre de sus hijos para que él la apoye con los gastos y además pague los años de manutención que debe. Nuestra psicóloga de confianza explica que Rosa no debe de justificar los actos de sus hijos.