Karen asegura que le ahorró dinero a Martín y desata una fuerte discusión

La polémica estalló cuando Karen aseguró que, gracias a ciertas decisiones tomadas durante el viaje, en realidad le había ayudado a ahorrar dinero a Martín. Sin embargo, sus declaraciones no fueron bien recibidas y terminaron generando una fuerte discusión entre ambos. Martín mostró su molestia ante la situación, dejando claro que veía las cosas desde una perspectiva muy distinta. Lo que parecía una simple conversación rápidamente se convirtió en un intercambio de reclamos, evidenciando las tensiones acumuladas y las diferencias que surgieron tras unas vacaciones que estuvieron lejos de desarrollarse como cualquiera de los dos esperaba.

