Leticia entra en defensa de su hija y enfrenta a Martín en una acalorada discusión

La situación tomó un giro aún más intenso cuando Leticia decidió intervenir para defender a su hija en medio de la disputa con Martín. Durante el enfrentamiento, aseguró que si Martín se endeudó intentando aparentar una vida que no podía sostener, esa fue una decisión personal de la que debía hacerse responsable. Sus palabras encendieron aún más los ánimos y provocaron un fuerte intercambio de opiniones. Además, dejó clara su postura respecto al dinero involucrado en el conflicto, generando un momento lleno de tensión que dejó sorprendidos a todos los presentes. Lo que comenzó como una discusión por gastos y responsabilidades terminó convirtiéndose en un enfrentamiento familiar que parece estar lejos de resolverse.

