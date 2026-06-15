Rosa sale en defensa de Martín y exige respeto en medio de la polémica

La discusión dio un nuevo giro con la llegada de Rosa, madre de Martín, quien decidió intervenir para respaldar a su hijo ante las críticas y señalamientos que han surgido. Durante el intercambio de opiniones, Rosa defendió la postura de Martín y cuestionó algunas de las decisiones que, según ella, contribuyeron a la complicada situación económica que enfrenta. Además, hizo un llamado a mantener la educación y el respeto durante la conversación, dejando claro que, más allá de las diferencias, considera importante que todas las partes se expresen de manera cordial. La tensión continúa creciendo mientras cada integrante expone su versión de los hechos y busca defender su postura.

