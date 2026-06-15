Javier aparece para reclamar una deuda de 25 mil pesos a Martín

La situación financiera de Martín vuelve a complicarse cuando Javier, quien asegura ser su amigo, llega para exigir el pago de un préstamo de 25 mil pesos que, según su versión, le otorgó hace aproximadamente un mes para ayudarlo a salir de sus deudas. La revelación sorprendió a todos los presentes y abrió un nuevo capítulo en una historia que sigue sumando conflictos y cuestionamientos. Javier sostiene que brindó su apoyo en un momento complicado, pero ahora busca recuperar el dinero prestado, mientras Martín deberá responder a las acusaciones y explicar su situación. La tensión aumenta conforme salen a la luz nuevos detalles sobre las dificultades económicas que rodean este caso.

