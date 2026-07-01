Kevin acusa a su papá de abandonarlo y a su tío de ser estricto.. Kevin tiene casi 30 años

Kevin, el hijo mayor de Rubén, acusa a su tío de haberlos corrido de la casa donde vivían y asegura que les tiene coraje. Según Kevin, él y su hermano tienen derecho de vivir en esa casa y advierte que, si a su tío no le parece, que se vaya él. Además, Kevin le exige a su tío una disculpa por haberlos tratado mal. Por si fuera poco, Kevin también le reclama a su padre haberlos abandonado. Kevin sólo terminó la secundaria y ahora trabaja como cargador. ¿Estará a tiempo de corregir el rumbo?