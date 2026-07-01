Kevin acusa a su papá de abandonarlo y a su tío de ser estricto.. Kevin tiene casi 30 años
Kevin no entiende por qué su tío lo corrió de la casa, si sólo le gusta convivir con gente extraña dentro de ella; tiene casi 30 años y se siente abandonado. ¿Estará confundido?
Kevin, el hijo mayor de Rubén, acusa a su tío de haberlos corrido de la casa donde vivían y asegura que les tiene coraje. Según Kevin, él y su hermano tienen derecho de vivir en esa casa y advierte que, si a su tío no le parece, que se vaya él. Además, Kevin le exige a su tío una disculpa por haberlos tratado mal. Por si fuera poco, Kevin también le reclama a su padre haberlos abandonado. Kevin sólo terminó la secundaria y ahora trabaja como cargador. ¿Estará a tiempo de corregir el rumbo?