Soy el sacaborrachos de mi casa | Programa del 1 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Arturo está harto de sus sobrinos, con quienes comparte casa, pues son desobligados y tienen adicciones. Sin embargo, el hermano de Arturo le exige que los deje vivir con él, pues no tienen a dónde ir. Mientras tanto, los sobrinos de Arturo le reclaman a él que es muy estricto y a su padre por abandonarlos, aunque tienen casi 30 años. La mamá de Kevin y Brandon se dará cuenta de la crianza que tuvieron sus hijos y se arrepentirá. ¿Tendrán tiempo de enderezar el camino?