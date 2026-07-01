¡No cargará con sus sobrinos adictos! Arturo advierte que está harto de responder por ellos
Arturo, su hijo y sus sobrinos, comparten casa por común acuerdo, pero todo se convirtió en una pesadillas cuando las adicciones tocaron la puerta.
Arturo se convirtió en el sacaborrachos de su casa, aunque no le parece justo pues no es su obligación. Arturo vive con su hijo en una casa que le perteneció a su padre; sin embargo, al fallecer su mamá, el inmueble quedó intestado. Eventualmente, Arturo y su hermano acordaron que Brandon y Kevin, sus sobrinos, vivirían en su casa, pero los problemas llegaron pronto. Arturo no está dispuesto a cargar con responsabilidades que no le corresponden y mucho menos con las adicciones de sus sobrinos.