¡Ni que fueran qué! Rubén le exige a su hermano que deje vivir a sus hijos con él

Rubén, hermano de Arturo, está consciente de que su hermano no tiene ninguna obligación con sus hijos; además, ellos ya están grandecitos para que los anden cuidando. A Rubén le parece muy infantil que tome una postura estricta, pues sus hijos tienen los mismo derechos en su casa por el acuerdo que tenían. Por ello, Rubén se siente ofendido porque Arturo ya les negó la entrada a esa casa. Rubén le advierte a Arturo que deje de hacer berrinche, pues sus hijos necesitan vivir en esa casa. ¿Si los hijos de Rubén entraran a rehabilitación, Arturo los dejaría en paz?