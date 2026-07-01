¡Los abandonó y se arrepiente! Maricruz sufre porque sus hijos no crecieron como esperaba

Maricruz, mamá de Kevin y Brandon, entra a la clínica de emociones para explicar por qué abandonó a sus hijos. Entre otras cosas, revela que su esposo Rubén la maltrataba y por eso los dejó, pero ahora se arrepiente de haber dejado a sus hijos con él, pues no se convirtieron en buenas personas. ¿Maricruz actuó mal al dejar a sus hijos con su esposo o no le quedaba de otra? La especialista de la clínica de emociones explica a fondo el caso.