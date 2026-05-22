¡Invierte miles de pesos! Leticia sale con alguien treinta años menor a cambio de una módica cantidad

Leticia le advierte a su hija Sonia que no tiene derecho de juzgarla, pues ya está grande y sabe lo que hace; es su pensión y ella decide en qué sí y en qué no gastarla. Además, le dice a Sonia que su única preocupación debería ser su nieta. Leticia cuenta que una de sus amigas la invitó a meterse a un chat que se llama ‘Pensionadas y Solteras’ para conocer chavos; incluso, detalla que ha estado saliendo con un jovencito treinta años menor que ella. ¿Es válido gastarse miles de pesos en compañía?