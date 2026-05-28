Los mantuve y me echaron a la calle | Programa del 28 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Carmen no quiso escuchar a su mamá y pagó las consecuencias: se juntó con un hombre mayor y terminó haciéndose cargo de toda su familia. Ana culpa a Carmen de no saber cuidar a su hijo y Alejandro le advierte a Carmen que, si no entiende que su mamá está por encima de ella, se debería alejar de él. Afortunadamente para Carmen, su mamá le hace saber que la protegerá. María hará una fuerte revelación en la clínica de emociones. ¿Hasta dónde podrían llegar Alejandro y Ana?