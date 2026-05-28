¡No sabía lo que sufría su hija! Nelly está dispuesta a proteger a su hija de un mal hombre

Nelly, la mamá de Carmen, entra a la clínica de emociones para defender a su hija. Confiesa que está molesta y triste, pues su hija no le compartió el dolor que ha vivido al lado de Alejandro, quien recibe una fuerte llamada de atención luego de faltar al respeto en el foro. Ahora, Nelly está dispuesta a tomar acciones legales para proteger a su hija Carmen.