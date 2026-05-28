¡De la que se libró! Ana culpa a su nuera de poner en peligro a su hijo

Ana asegura que su nuera no sabe ser buena esposa y la culpa de que su hijo estuvo en peligro; acepta que corrió a Carmen de su casa porque no quiere que esté con él, pues no se merece estar con su hijo. Ana está muy molesta con Carmen y la culpa porque diagnosticaron a su hijo con diabetes. Carmen trata de defenderse y acusa a Ana de manipular a Alejandro. ¿Carmen debería estar agradecida con Ana por enseñarle a ‘ser mujer’?