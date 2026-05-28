¡Que se vaya! Alejandro quiere que su pareja entienda que su mamá está antes que nadie

Alejandro quiere que Carmen entienda que su mamá sólo ve por su bienestar y advierte que ella estará por encima de cualquier mujer; si no lo entiende y no puede llevarse bien con su mamá, Alejandro le pide que se aleje. Alejandro asegura que Carmen se hace cargo de su hijo porque es su obligación. Sin embargo, Alejandro trabaja conduciendo un taxi de aplicación, pero el automóvil le pertenece a Carmen y ni así tiene consideraciones con Carmen.