¡Aborrece a su hijo! Obligaron a Magdalena a tener a su hijo producto de una tragedia
Magdalena fue violentada en su juventud y sus padres la obligaron a tener al hijo producto de aquella tragedia; además, la obligaron a casarse con su novio.
Magdalena revela que sus padres la obligaron a tener un hijo producto de una tragedia. Asegura que él se convirtió en su peor enemigo, pues está destruyendo su matrimonio y su vida. Cuando aquella tragedia sucedió, Magdalena tenía 24 años y su familia era muy conservadora. Además de detallar cómo vivió el violento episodio, Magdalena confiesa que no ha recibido ayuda psicológica. ¿Por qué aceptó casarse con su novio en aquella época?