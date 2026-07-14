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¡Aborrece a su hijo! Obligaron a Magdalena a tener a su hijo producto de una tragedia

Magdalena fue violentada en su juventud y sus padres la obligaron a tener al hijo producto de aquella tragedia; además, la obligaron a casarse con su novio.

Magdalena revela que sus padres la obligaron a tener un hijo producto de una tragedia. Asegura que él se convirtió en su peor enemigo, pues está destruyendo su matrimonio y su vida. Cuando aquella tragedia sucedió, Magdalena tenía 24 años y su familia era muy conservadora. Además de detallar cómo vivió el violento episodio, Magdalena confiesa que no ha recibido ayuda psicológica. ¿Por qué aceptó casarse con su novio en aquella época?

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