Mauricio reconoció al hijo de Magdalena como suyo y ahora se arrepiente

Mauricio, el esposo de Magdalena, se arrepiente haber aceptado ser el papá de Irving, quien fue producto de una tragedia. Ahora, Mauricio y Magdalena pagan las consecuencias y, como Irving se enteró de que no es su hijo, les hace la vida imposible. Sin embargo, ante la ley, Mauricio siempre será papá de Irving, y deberá cumplir con sus obligaciones y responsabilidades. Mauricio cuenta cómo y cuándo empeoró su relación Irving, pero ¿hasta dónde ha sido culpa de Mauricio su mala relación con Irving?