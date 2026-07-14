¡Que sea responsable! Lizbeth le exige a su hermano que deje de ser nocivo

Lizbeth, hermana de Irving, es cuatro años mayor que él y se llevan muy mal; asegura que la ha maltratado desde siempre, pues él dice que a él no lo quieren y a ella sí. Cabe mencionar que los papás de Lizbeth sí la quieren más a ella, pues Irving fue producto de una tragedia. Aunque Lizbeth entiende lo que está pasando Irving, no le parece justo lo que él le hace a ella. Lizbeth quiere que Irving deje de ser violento y asuma sus responsabilidades de adulto.