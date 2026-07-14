¡Lo mantiene porque quiere! Jesica tiene un acuerdo cuestionable con su concubino

Jesica, concubina de Irving, entra a la clínica de emociones y acusa a Magdalena de ser una grosera; además le ha levantado falsos de que ‘sale con otros tipos’. Además, Jesica explica el acuerdo que tiene con Irving, donde ella lo mantiene y él le da techo para vivir, aunque ella es mesera y no gana mucho. Jesica no ve mal el acuerdo que tiene con Irving, pero ¿por qué podría no ser justo ese ‘trato’?