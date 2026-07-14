¡Preferiría no haber nacido! Irving es producto de una tragedia y ha sido violentado desde su infancia

Irving no tuvo la culpa de ser producto de una tragedia y revela que desde niño sufrió el desprecio y el rechazo de sus padres; asegura que preferiría no haber nacido. Irving se convirtió en una persona violenta por lo que vivió con Magdalena y Mauricio en su infancia, pero ya tiene 30 años y ahora debe hacerse responsable de sus actos. Por ahora, Irving es chofer de aplicación y quiere sacar a sus padres de la casa donde vive, pero legalmente sería un tema complicado. ¿Irving debería alejarse de sus padres o tiene sentido que arreglar su relación con ellos?