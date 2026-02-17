Mantengo al hijo de mi mejor amigo | Programa del 17 de febrero 2026 de Acércate a Rocío

¡Una fuerte discusión derivó en una terrible verdad! David y María no podían tener hijos y María decidió meterse con el mejor amigo de David. Según María, estuvo con Carlos un par de noches y fue suficiente para quedar embarazada; después detuvieron su romance. Sin embargo, David se entera después de 14 años de toda la verdad y explota pues, perdió a su mejor amigo, a su esposa y ahora quiere recuperar el dinero que invirtió en la manutención de Diego. ¿Qué pasará con Carlos y su esposa? ¿Alguien se preocupará por el bienestar de Diego?