Mi difunta madre revivió | Programa del 25 de agosto del 2025
Sandra, madre de Ramón, regresó a su vida después de 20 años de ausencia. A Ramón le hicieron creer que su madre había muerto y él creyó.
Sandra abandonó a sus hijos cuando ellos eran muy pequeños, el resto de su familia le hizo creer a Ramón que su mamá había fallecido. 20 años después, Sandra regresó y Ramón la defiende a capa y espada, pues se siente la burla de la familia al haber creído que era huérfano.
