¿Qué pasó con Mati Álvarez? Esto se sabe de Terminator tras ganar cuatro campeonatos en Exatlón México

Exatlón México es el reality deportivo más popular de la televisión mexicana, pues a lo largo de sus temporadas se ha podido apreciar el talento de los atletas que tiene nuestro país. Incluido, una de las más famosas que ha dejado huella en el programa es la siempre líder del Equipo Rojo, Mati Álvarez.

¿Qué ha pasado con Mati Álvarez de Exatlón?

Tras su paso por Exatlón México, ahora se sabe que Mati Álvarez a decidió invertir en otro ámbito del deporte, ahora decidió ser administradora de algunas canchas de futbol. La joven que se ganó el corazón del público por su habilidad atlética ha puesto los ojos en este negocio con el objetivo de impulsar el deporte en las personas.

De acuerdo con lo que se sabe, la atleta optó por el futbol 7 en la categoría femenil y la varonil, ofreciendo premios y torneos de gran calidad a todos los que tomen la decisión de participar en una de las competencias que tiene.

¿Cuántos títulos ha ganado Mati Álvarez en Exatlón México?

Recordemos que Mati Álvarez ha sido ganadora de 4 títulos del Exatlón México, por lo que lejos de los demandantes circuitos de competencia, ahora decidió emprender un negocio en Puebla, el cual inauguró en 2022. El proyecto se llama Expertfut7.

Para quienes desconozcan, Expertfut7 es futbol rápido, con las canchas de pasto sintético, las cuales cuentan con una buena iluminación nocturna, además, este proyecto cuenta con un sitio web y el costo de las inscripciones varía entre los 10 mil y 12 mil pesos por equipo, esto depende de la categoría en la que se quiera competir.

Se sabe que los ganadores de las finales se pueden llevar premios en efectivo que van desde los 8 mil hasta los 15 mil pesos. Sin duda, la leyenda del Equipo Rojo ha sabido invertir bien en su futuro.

