Esto pasa si comes manzana todos los días, según los expertos

Mucha gente vive con el sueño de que la “Fuente de la Eterna Juventud” exista y así vivir por muchos años más o al menos que el proceso natural de la vida no deje secuelas cuando la vejez se presenta. Por ello, este artículo puede dejar un consejo que pudiera ayudar con ese anhelo. ¿Por qué comer manzana generará un beneficio incomparable en la salud? Esto dicen los expertos.

¿Qué beneficios a la salud trae el comer manzana todos los días?

1.- La realidad es que son demasiados los beneficios por comer la manzana y el primero de ellos es que permite controlar la presión arterial, esto por el potasio de la misma fruta.

2.- Contiene las cantidades indicadas para mejorar la digestión, esto por la fibra peptona que actúa como prebiótico. Esto quita cualquier estreñimiento y promueve la correcta digestión de los alimentos.

3.- Comer manzana permite una disminución en cuanto al padecimiento de las enfermedades cardiacas. Dicha situación se genera por los polifenoles que regulan la presión arterial.

4.- Otro beneficio es que puede ayudar al control de peso. Claramente no hará que bajes de peso o te impide subir, sin embargo es un alimento con pectina, que es la fibra soluble de la manzana. Ayuda a sentir saciedad y así se pueden sustituir los alimentos más pesados.

5.- Las manzanas también funcionan como antioxidantes, ayudando ante la presencia del estrés oxidativo que genera enfermedades como el cáncer, cardiopatías o diabetes. Incluso esto beneficia a la salud de la piel.

6.- Aunque ya se mencionó, al ser un fruto alto en fibra, permite que se reduzca el colesterol, controla la glucosa en la sangre, es buena contra el estreñimiento, beneficia la digestión y disminuye riesgo de cáncer de colón.

7.- Y por último, es un alimento cargado con vitaminas y minerales. Mientras que del lado contrario, no tiene grasas ni proteínas.

¿Cuántas manzanas se deben comer al día y cuál es el horario ideal para consumirlas?

Aunque la manzana no hace magia, si te acerca a un nivel de salud óptimo en muchos sentidos, ya como se indicó en los 7 puntos anteriores. Por ello, es recomendable comerse una manzana diaria en el horario de preferencia… no hay problema en ese rubro.

