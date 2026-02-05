inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡Todo fue culpa de mi marido!”, Mónica ya no sabe cómo deshacerse de su amante

Mónica comenzó una aventura con Eduardo por aburrimiento, pero ahora él no la supera y se quedó obsesionado con ella. ¿Qué debería hacer para que la dejen en paz?

Videos,
Acércate a Rocío

Mónica cometió el error de engañar a su marido con alguien que se terminó enganchando y ahora no la dejan en paz. Ella niega haberle sacado miles de pesos a su amante Eduardo y asegura que él se los regaló. Confiesa que se estaba enamorando de Eduardo, pero también tiene a su esposo y a sus hijos. Mónica revela que todo comenzó como un juego, pues estaba aburrida de sólo cuidar a sus hijos, pero ahora no sabe cómo quitarse a Eduardo de encima. Eventualmente, el marido de Mónica la perdonó y ahora está recuperando su matrimonio y a su familia. Por eso, quiere pedirle a Eduardo que la deje de estar buscando y que se olvide de ella. Sin embargo, Eduardo sólo le pide que le pague lo que le debe para dejarla en paz. ¿Quién miente en esta relación tormentosa?

Videos