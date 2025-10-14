Cuando le conviene soy el papá | Programa del 14 de octubre 2025
Fernando ha tenido que ceder para no tener problemas con Annie, aunque su hijo ha tomado dinero de la caja de su negocio. ¿Por qué no le llama la atención?
Fernando dice que ha tenido que ceder para no tener problemas con Annie, pero cree que Jesús se está pasando de listo, pues sabe que el chico tomó dinero de la caja de su negocio. Ahora, Fernando revela que no le puede llamar la atención a Jesús, por lo que está molesto con Annie.
