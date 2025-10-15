Ya lo decidió: este granjero será nominado por Eleazar Gómez en La Granja VIP
Eleazar Gómez tiene claro a quién va a nominar al encontrar un motivo que sorprendió a muchos en La Granja VIP
Las cosas están cambiando rápido en La Granja VIP y Eleazar Gómez ya tiene a alguien en la mira. Aunque aún no se han realizado las nominaciones y queda por ver, cómo serán, Eleazar ya dejó claro que su decisión está tomada. La forma en que eligió a la persona sorprendió a varios granjeros, ya que no está basada en conflicto, en realidad es algo más sencillo, pero revelador.
¿Por qué Eleazar Gómez quiere nominar a ese granjero?
En una conversación reciente con El Patrón, Eleazar abrió su estrategia y explicó que su decisión no tiene nada que ver con peleas ni desacuerdos. Simplemente, dijo que no ha tenido ningún tipo de convivencia con esa persona dentro de La Granja VIP. A diferencia del resto de los participantes, con quienes ha compartido actividades, charlas o momentos clave, con esta persona no ha cruzado ni una sola palabra.
Ese aislamiento fue suficiente para que Eleazar encontrara claridad su decisión. Para él, si no ha existido interacción o relación alguna, no tiene sentido mantener a alguien así dentro del juego, pues significa que es una persona que no le interesa interactuar con todos.
¿A quién nominará Eleazar en La Granja VIP?
Aunque Eleazar no dijo directamente el nombre, su argumento dejó pistas. Su razonamiento fue que no piensa nominar a alguien con quien ha generado lazos, por lo que apuntará a la persona con la que simplemente no ha convivido. Incluso dejó ver que su decisión no fue guiada por recomendaciones externas ni por lo que le diga su agencia. Su intención es mantenerse fiel a lo que ha vivido en carne propia dentro del programa.
Con este movimiento, Eleazar deja claro que su forma de jugar se enfoca en lo emocional y lo vivencial. No busca enemigos, pero tampoco está dispuesto a guardar neutralidad cuando se trata de avanzar.
La tensión crece y los nominados empiezan a perfilarse. Falta poco para saber si su elección será respaldada por los demás o si provocará un efecto inesperado dentro de La Granja VIP.
