¿Cuál es el sueño más profundo de Lola Cortés? Lo que reveló en La Granja VIP

El ambiente íntimo y relajado de La Granja VIP ha sido perfecto para que los granjeros compartan momentos únicos y muy personales. En uno de esos instantes, entre confidencias y reflexiones, Lola Cortés compartió algo que la motiva profundamente. Y no, no se trata de un nuevo papel en teatro musical, se refirió a un proyecto que podría cambiar muchas vidas.

¿Qué reveló Lola Cortés sobre su mayor sueño?

Durante una larga plática llena de experiencias personales con Manola Díez, Lola habló de su gran anhelo, el cual es fundar una escuela de teatro y arte para niños con necesidades especiales. La actriz explicó, con emoción, que le gustaría complementar esta meta con estudios en psicología, una decisión inspirada en su madre, quien también fue psicóloga.

El cariño con el que compartió esta idea dejó ver que es algo más que una nueva inquietud profesional, es un deseo auténtico por brindar herramientas y espacios a quienes más lo necesitan, además de dejar un proyecto a sus hijos y hermana que comparten su pasión. La conversación fluyó con naturalidad, para mostrar una faceta de Lola que pocas veces se ve frente a las cámaras, el de la mujer sensible, comprometida y visionaria.

¿Cómo surgió esta vocación por ayudar a niños especiales?

Quienes conocen la carrera de Lola Cortés saben que ha dedicado décadas al arte escénico. Desde su debut en “Anita, la huerfanita” hasta su reciente participación como jurado en diversos realities, Lola ha construido una trayectoria sólida. Pero La Granja VIP ha sido el espacio perfecto para mostrar lo que hay detrás del personaje, una mujer con ganas de dejar huella en la vida de otras personas.

Esa pasión por el arte y el aprendizaje, combinada con la intención de estudiar psicología, muestra una etapa más madura en la vida de Lola, en la que busca compartir su experiencia y conocimiento con nuevas generaciones, en especial con aquellos que tienen menos oportunidades de sacar provecho de las herramientas que el arte pueden brindarles.