El lado más animal de La Granja VIP: así rompió las tendencias en redes y Google, en menos de 48 horas

El reality de TV Azteca, La Granja VIP, no tardó en rugir con fuerza. A tan solo unas horas de su estreno, el programa activó la conversación en redes sociales, generó millones de impresiones y convirtió a varios de sus granjeros en los nombres más buscados del momento en Google.

¿Qué famosos de La Granja VIP están en Google Trends?

A menos de dos días del arranque oficial, Google Trends ya refleja la efervescencia que ha provocado La Granja VIP. Celebridades como Sergio Mayer Mori, Manola Díez, Eleazar Gómez, Kim Shantal y La Bea se colocaron entre las búsquedas más activas en México. Cada uno ha acaparado la atención del público, ya sea por sus decisiones en el juego, sus enfrentamientos o por lo que se ha revelado de su vida personal dentro de la granja.

La Granja VIP Google Trends este 14 de octubre con varios de los granjeros en los primeros lugares de búsqueda

Este fenómeno de búsqueda demuestra que los seguidores están pendientes no solo de las transmisiones en vivo, también de cada detalle que se comparte en redes sociales y medios digitales donde pueden interactuar. La conversación se ha expandido más allá del programa y está marcando tendencia en todo el ecosistema digital.

¿Cuál ha sido el impacto en redes sociales?

La respuesta en redes fue inmediata. Con más de 24 millones de impresiones, 16 millones de vistas de video y más de 600 mil interacciones, La Granja VIP alcanzó el puesto número uno en tendencias en X (antes Twitter) durante más de 12 horas. Todo esto acompañado por una avalancha de comentarios, memes y clips virales que mantienen activo el debate entre los seguidores.

Todo indica que el formato ha conectado con la audiencia y que, tanto por el drama como por el humor que se vive en La Granja, los momentos virales seguirán creciendo.

La Granja VIP llegó con todo, desde contenido en tiempo real, momentos emotivos, juegos intensos y personajes que ya están dando mucho de qué hablar dentro y fuera del corral.