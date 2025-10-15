¡Entérate! Esto es lo que sucederá HOY martes en La Granja VIP durante El Duelo

La Granja VIP celebrará su primer Duelo la noche de este martes 14 de octubre del 2025 en medio de muchas expectativas por saber qué sucederá y aquí te contamos de qué se trata esta dinámica tan crucial para el reality más viral de la televisión mexicana.

¿Qué sucederá este martes en El Duelo de La Granja VIP?

Luego de un día lleno de trabajo, chismes, visitas al gym, cocina y risas en la sala de La Granja VIP , los granjeros se enfrentarán a una dinámica infartante que dejará a todos sin aliento: ¡El Duelo!

Las celebridades ya comenzaron a reunirse a las afueras de la casona en medio de un intenso frío y, mientras la dinámica comienza, te adelantamos que con ella se va a definir... ¡al segundo nominado de la semana en La Granja VIP!

Así es: de acuerdo con información de la producción de La Granja VIP, en El Duelo Sergio Mayer Mori, quien fue elegido como el capataz en esta primera semana de competencia , elegirá a dos granjeros para que se vayan a duelo.

Las cosas en El Duelo no serán fáciles, sobre todo porque el concursante que pierda se convertirá en el segundo nominado de la semana, algo que sin duda NADIE quiere experimentar... ¡sin embargo, el riesgo es el mismo para todos!

No te pierdas un solo minuto de las transmisiones 24/7 para ver el resultado de este primer Duelo de La Granja VIP: ¿a quién elegirá Sergio Mayer Mori para estar en riesgo de eliminación y por qué? “Le he estado dando vueltas y vueltas”, reconoció el joven bastante nervioso ante esta responsabilidad.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces visita la página web oficial de TV Azteca , así como su aplicación; otra opción es verlas a través de la plataforma de streaming Disney+: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: