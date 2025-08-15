Mi ex se convirtió en mi padrastro | Programa 15 de agosto de 2025
Anel se siente como una intrusa en su propia casa gracias a la presencia de Álvaro su ex; sin embargo, ahora Álvaro es su padrastro porque se casó con su mamá.
Acércate a Rocío: Anel llega a nuestra clínica de emociones para presentar su caso, tenía una relación con Aldo; sin embargo, tras romper con su noviazgo, el decidió tener una relación amorosa con Fabiola, la mamá de su ex. Acompáñanos a ver este programa.
