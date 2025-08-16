Cuánto cuesta conocer a Ángela Aguilar y tomarte foto con ella

Justo antes de que estallara una nueva polémica en torno a su relación con Christian Nodal, Ángela Aguilar anunció en sus historias de Instagram los paquetes con meet & greet para su gira “Libre Corazón”. Este tour contemplará 17 fechas en ciudades de Estados Unidos, entre finales de octubre y principios de diciembre.

Un meet & greet es una oportunidad que los fans tienen de conocer a sus artistas favoritos. Usualmente, por pagar un costo extra, obtienes un momento para saludar a tu ídolo, tomarte una foto con la persona o pedirle que te firme algo. Ángela Aguilar ofrecerá esta oportunidad en su gira.

Cuánto cuesta conocer a Ángela Aguilar en su gira “Libre Corazón”

Desde el sitio web oficial de Ángela Aguilar puedes acceder a la venta oficial de boletos de cada fecha que ofrecerá en su tour. Desde hace unos días, también está la oportunidad de comprar paquetes meet & greet.

Esta oportunidad de conocer a Ángela es una adición que se hace a la compra de los boletos para el concierto. Es decir, además de pagar tu boleto, puedes pagar un acceso para el meet & greet.

El acceso meet & greet tiene un costo de 275 dólares (5,154 pesos) por persona. Además de poder tomarte una foto con la cantante de regional mexicano, obtienes un pase VIP laminado, acceso prioritario al concierto y una tote bag.

Hay otro acceso meet & greet con costo de 1,600 dólares (29,989 pesos). Aquí, la diferencia es que también te dan un par de arracadas hechas por artesanos zacatecanos y usadas por Ángela durante su concierto; solamente una persona por fecha puede quedarse con este artículo.

Los boletos para los conciertos de Ángela Aguilar en Estados Unidos varían en precio según la ciudad donde se presente y la zona que selecciones. Tomando como referencia su primera fecha, en Newark (Nueva Jersey), el costo va desde 89.45 dólares (1,677 pesos).