Los horóscopos de Esperanza Gracia para este sábado 16 de agosto: ¿qué deparan los astros?

Esperanza Gracia, por medio de sus horóscopos, nos indica que este sábado 16 de agosto, la energía fluye con un ritmo cambiante que combina introspección y dinamismo. La mañana invita a cerrar etapas y soltar lo que no aporta, mientras que el resto del día se presta para activar la mente, conectar con otras personas e inspirarse con nuevas ideas. La noche trae un impulso extra para actuar con decisión, comunicarse con claridad y avanzar en aquello que se viene gestando.

Aries

Gracias a los buenos aspectos que estás recibiendo del planeta Mercurio, tendrás ideas brillantes, que querrás poner en marcha cuanto antes. Podrás vivir momentos llenos de magia y complicidad en tus relaciones personales.

Tauro

La clave de tu éxito estará en mantenerte firme en tus principios y no darte por vencido, aunque todo se ponga en tu contra, porque tendrás la seguridad de que puedes ganar cualquier batalla. Este fin de semana date todos los mimos del mundo.

Géminis

Sientes que el Cosmos te mima y que la diosa Fortuna está de tu parte. Si tienes alguna espinita porque hay algo que se te está resistiendo, éste es el momento de ir a por ello y de lograrlo. No dejes que nadie te amargue el fin de semana con sus quejas.

Cáncer

Atraviesas un momento maravilloso para llegar donde tú quieras. Deja a un lado tus dudas e inseguridades, y lánzate al cambio sin pensártelo dos veces. Con Venus en tu signo, la complicidad va a presidir tu relación de pareja.

Leo

Muchas felicidades. Con el Sol y Mercurio en tu signo, la vida te sonríe y vas a estar lleno de pensamientos positivos que harán que puedas con todo. Intenta mantener distancia emocional con algunas personas de tu pasado.

Virgo

Es el momento de dar un paso al frente. Aunque tu necesidad de sentirte querido es grande, puede que no encuentres la respuesta que esperabas. Aprovecha el fin de semana para cuidarte y darte algún que otro capricho.

Libra

Necesitas ser más confiado, sobre todo con la gente que comparte tus inquietudes porque su fuerza y su apoyo van a ser una gran ayuda para ti en los momentos complicados. Vas a tener la oportunidad de poner en marcha viejos proyectos que se habían quedado bloqueados.

Escorpio

Vas a reflexionar con calma y a tomar una decisión que sabes que necesitas, aunque te cueste dar el paso. Gracias a los buenos aspectos que te hace Venus, podrás solucionar un tema que te estaba distanciando de tu pareja.

Sagitario

Eres muy independiente y te gusta hacer las cosas a tu manera, pero ten cuidado porque eso, a veces, te puede alejar de las personas que te quieren y apuestan por ti. Ya sabes, Sagitario, ve a tu aire, pero sin alejarte de los tuyos.

Capricornio

Puede tambalearse la seguridad que te caracteriza porque puedes encontrar trabas que te hagan dudar. Antes de actuar y de tomar una decisión, debes analizar la situación para no dar pasos en falso.

Acuario

Buen momento para dar la espalda al pasado y cambiar esos aspectos de tu vida que no te agradan. Con el planeta Mercurio transitando enfrente de tu signo, la lógica y la razón serán tus mejores consejeras si tienes que tomar alguna decisión importante.

Piscis

Ten cuidado con algunas relaciones que te atan al pasado porque podrían traerte alguna complicación. Céntrate en el presente y disfruta de lo que tienes. Estarás muy sensible a las críticas. Ponte una coraza y no permitas que te hieran.