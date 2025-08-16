Cuándo y dónde ver la GRAN FINAL de Survivor México Héroes y Villanos

La temporada de Survivor México Héroes y Villanos está muy cerca de celebrar su gran final, trayendo consigo una serie de intensos retos llenos de estrategia, tensión y emociones al límite. Después de desafíos agotadores, alianzas, traiciones y eliminaciones que nos arrancaron una que otra lagrimita, los últimos sobrevivientes están listos para disputar la victoria en esta temporada emblemática.

Para que te vayas preparando, aquí te dejamos la fecha de la final y en dónde podrás disfrutarla. ¿Tu favorito llegará a ser el triunfador?

Cuándo y dónde puedes ver la gran final de Survivor México 2025

El domingo 31 de agosto sabremos por fin quién se corona como triunfador de la edición 2025 de Survivor México. Será un momento esperado desde hace meses, pues la temporada de Survivor México Héroes y Villanos se ha caracterizado por mantener las emociones a flor de piel, exaltar los ánimos, conmovernos y hasta hacernos pasar corajes.

La gran final se transmitirá por Azteca UNO. Todas las alianzas, traiciones y rivalidades alcanzarán su clímax en una última emisión cargada de adrenalina.

También puedes encontrar actualizaciones de la gran final en las redes sociales oficiales: @survivormx en Instagram, @survivormx en TikTok y Survivor México en Facebook.