Por mirona la golpearon | Programa del 17 de noviembre 2025
María dice que Teresa no tenía por qué pegarle a Banny, quien asegura que la golpearon sólo por decir la verdad; Teresa asegura que Banny inventa cosas.
TV Azteca
La hija de María está estabilizada y medicada; Teresa no tenía por qué pegarle. Teresa asegura que Banny, la hija de María, está muy mal, pues inventa cosas y pretende que no le pase nada. Banny dice que la golpearon sólo por decir la verdad y revela que nadie la defendió. María advierte que, de seguir así, la van a conocer.
