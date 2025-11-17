inklusion logo Sitio accesible
Acércate a Rocío
Video

Por mirona la golpearon | Programa del 17 de noviembre 2025

María dice que Teresa no tenía por qué pegarle a Banny, quien asegura que la golpearon sólo por decir la verdad; Teresa asegura que Banny inventa cosas.

TV Azteca

La hija de María está estabilizada y medicada; Teresa no tenía por qué pegarle. Teresa asegura que Banny, la hija de María, está muy mal, pues inventa cosas y pretende que no le pase nada. Banny dice que la golpearon sólo por decir la verdad y revela que nadie la defendió. María advierte que, de seguir así, la van a conocer.

