Así es como Kate Middleton prepara al príncipe George para sustituir a su padre como el próximo rey

Kate Middleton ha adoptado un papel clave en la formación del príncipe George, y lo hace con una mezcla de naturalidad, firmeza y estrategia silenciosa. Aunque aún es un niño de 12 años, el futuro heredero ya comienza a dar sus primeros pasos en el camino que lo llevará, algún día, a convertirse en rey.

Entre rutinas cuidadosamente diseñadas, educación emocional y apariciones públicas controladas, la princesa de Gales está moldeando la manera en que su hijo afrontará las responsabilidades de la Corona cuando sustituya a su padre, el príncipe Guillermo. Días atrás, ambos asistieron al Festival del Recuerdo en el Royal Albert Hall de Londres, según dio a conocer la revista Vanity Fair, un evento sumamente importante para la familia real británica.

De acuerdo a los allegados de la nobleza, los padres de George consideraron "apropiado" que el joven, que algún día será Jefe de las Fuerzas Armadas cuando se convierta en Su Majestad, asistiera a esta conmemoración, ya que le preparará para el papel que desarrollará en algunos años.

O príncipe George acompanha a mãe, Kate Middleton, no Festival da Lembrança, em Londres. Atualmente com 12 anos, George fez sua estreia no festival.



Una fuente cercana a la realeza le explicó al medio que su participación forma parte de "un plan cuidadosamente estudiado" para llevarlo al pequeño a la escena pública de una manera con la que la familia se sienta cómoda. "Como segundo en la línea de sucesión al trono, George debe comprender la importancia de ocasiones como esta. Se consideró apropiado y significativo para él estar allí, sobre todo en ausencia de su padre", aseguraron.

Las pocas apariciones públicas del príncipe George

El príncipe George ha tenido varias apariciones públicas destacadas, de acuerdo a El País, aunque no tantas como otros miembros de la realeza, ya que sus padres intentan equilibrar que tenga una infancia normal con su papel futuro.

Entre ellas, predominan:

