Sismo hoy: Estos temblores se registran en las últimas horas

México es un país que no ve de manera lejana el tema de los temblores, por eso no es raro entender que se presentan decenas de estos movimientos de la tierra al día. En ese sentido, uno de ellos realmente sacudió el suelo nacional. Y es que las instancias pertinentes indicaron que hubo un sismo de 4.0 grados de intensidad. Por ello, se indica que estas fueron las consecuencias.

¿Dónde fue el sismo registrado este lunes 17 de noviembre de 2025?

Tan solo basta con darle un vistazo a los reportes digitales que hace el sismológico nacional para entender que México es un país donde este tipo de movimientos son cosas que se entienden con total normalidad. Sin embargo, hay estados donde aunque sean sismos no tan fuertes, a cierto grado de intensidad… ya causan estragos en la tierra.

Y en cuanto a la información de este lunes 17 de noviembre, en Guerrero las placas tectónicas les molestaron bastante con un 4.0 de intensidad. Dicho movimiento se registró a las 5:05 p.m. ocurrió a 37 kilómetros al sureste de la ciudad y tuvo 5km de profundidad.

En más de los datos de este sismo, las coordenadas exactas son las de 17.225 grados de latitud y -101.144 grados de longitud. Pero según los distintos espacios oficiales y en redes sociales no se anunciaron complicaciones mayúsculas con los pobladores de las zonas afectadas.

¿Cuál es la diferencia entre los términos, temblor, sismo y terremoto?

Esta es una pregunta que llega a las mentes de muchas personas cuando eventos catastróficos llegan a su realidad. Sin embargo, tanto terremoto, como temblor y sismo… son sinónimos. No hay ningún tipo de diferencia entre estos conceptos, sin embargo en la comunicación cotidiana es muy normal que la gente se refiera a los sismos de gran magnitud como terremotos. Pero este es el uso que la gente le ha dado al lenguaje.