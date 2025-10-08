Amigas y migajeras | Programa del 8 de octubre 2025

Fernanda aún no puede creer que su mejor amiga se haya metido con el novio que más amó, pero su amiga asegura que lo hizo por su bien; le demostró que él no la quiere para que no siguiera mendigando amor. Ahora, Fernanda asegura que Paola, su amiga, es una fácil. ¿Hasta dónde llegarán?