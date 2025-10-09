¿Qué fue de Dariana García? Así cambió su vida tras salir de Exatlón México

Aunque su paso por Exatlón México fue breve, Dariana García dejó una fuerte impresión en los fans. Su salida temprana, motivada por una cirugía de emergencia, no detuvo su impulso como atleta, creadora de contenido y emprendedora. Hoy, su nombre resuena más allá del deporte, pues alcanza el mundo del marketing digital y el trading, donde inspira a miles.

¿Por qué Dariana García salió tan pronto de Exatlón México?

En la sexta temporada de Exatlón México, Dariana formó parte del Equipo Rojo. A pesar de su gran preparación, una situación médica inesperada la obligó a abandonar la competencia apenas comenzaba. Esta salida marcó el inicio de una transformación que la llevaría por caminos muy distintos, pero igual de desafiantes.

¿A qué se dedica ahora Dariana García?

Actualmente, Dariana se ha consolidado como coach e inversionista dentro de la industria del network marketing y el trading. Desde sus redes sociales impulsa una metodología llamada AGC, enfocada en la construcción de negocios digitales con inversiones activas y pasivas. Su objetivo es claro, busca empoderar a jóvenes y mujeres para que descubran su potencial económico desde cualquier lugar del mundo.

A través de su proyecto W1N Founder México, Dariana lidera a cientos de personas que, como ella, buscan libertad financiera y propósito. El impacto de su labor ha llegado a medios internacionales, donde fue reconocida por su desempeño.

¿Cómo es la vida actual de Dariana fuera del deporte?

Lejos de las pistas de atletismo y del campo de rugby, Dariana encontró nuevas formas de motivarse. Aunque ya no compite profesionalmente, mantiene la disciplina del deporte y la mentalidad ganadora que la caracteriza desde pequeña. Su vida gira en torno a viajes, formación de equipos y eventos internacionales relacionados con el emprendimiento.

Sin perder su estilo alegre y enérgico, ahora utiliza sus plataformas para inspirar con mensajes de crecimiento personal, finanzas y empoderamiento femenino. Desde playas paradisíacas hasta auditorios llenos de emprendedores, su historia sigue en evolución.