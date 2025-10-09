¿Cuáles son los trabajos que serán tendencia en 2026? Prepárate para ello

Las formas de empleo de las sociedades se van transformando respecto a las necesidades y los avances tecnológicos. Por eso la Inteligencia Artificial indica cuáles son los potenciales empleos donde se requerirán personas para el siguiente año. Y sin más, he aquí el listado de trabajos con más expectativa de contratación, donde destacan ocupaciones como Especialistas en Ciberseguridad y Técnicos en Salud Digital.

¿Cuáles son los trabajos donde se contratarán personas, según la IA?

Aunque muchas oportunidades de empleo se cierran con el paso de los años, otras se abren. Las necesidades en el mercado en ocasiones son muy específicas y esto es lo que se sabe de los distintos espacios donde requerirán personas en 2026. Aclarando que todo tiene que ver con profesionalización y especialización en áreas digitales-tecnológicas.

Técnicos en Salud Digital

Estas son las personas que permiten que sesiones de terapia o consultas médicas a distancia ocurran. Desde la mejora de la plataforma donde se concretan estos encuentros hasta la administración de datos de forma digital es parte de las labores de estos expertos.

Analistas de Datos y Científicos de Datos

Estas son personas capaces de recibir, acumular y organizar datos para crear estrategias de mejora en empresas grandes o pequeñas. Sectores como el marketing, salud, comunicación en general o institutos financieros ven como gente clave en sus trabajos este tipo de actividades.

Especialistas en Ciberseguridad

Estas figuras se han vuelto clave en el desarrollo incluso de sectores públicos, pues son los encargados de dar cuidado a las plataformas donde se vacían datos de clientes o propios ciudadanos. Por ello, es necesario un buen cuidado de información tan delicada, en una era donde los ciberataques son cosas de todos los días.

Ingenieros en Energías Renovables

Con tantos discursos alrededor del cuidado del planeta, la implementación de energías limpias sigue en boga de proyectos nacionales, inclusive. Por eso, quienes se dedican a la implementación y desarrollo de estos rubros pueden encontrar un espacio enorme para laborar con diversos clientes.

Desarrolladores de Inteligencia Artificial

Obviamente ante la importancia que las personas le están dando a la IA, el optimizar estas herramientas es de vital importancia para distintas empresas. Por ello, aprender sobre este tipo de actividades podría abrir muchas puertas en el campo laboral.