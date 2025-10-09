Clases de parkour entre rivales de Exatlón: Pascal del Equipo Azul entrenó con Mau López del Rojo y así le fue

En Exatlón México la rivalidad se queda en los circuitos durante cada competencia, y esta vez dos grandes atletas dejaron claro que fuera del show también hay respeto, admiración… ¡y entrenamiento al límite! Pascal Nadaud, del Equipo Azul, sorprendió a sus seguidores al compartir que tuvo una intensa sesión de parkour junto a uno de los más experimentados del deporte: Mau López del Equipo Rojo.

¿Dónde entrenaron Pascal Nadaud y Mau López fuera de Exatlón México?

El entrenamiento se llevó a cabo en el reconocido gimnasio Wukong Parkour Point, fundado por Mau López y la campeona Mati Álvarez. Este lugar se ha convertido en un espacio de alto nivel donde atletas profesionales y amantes del parkour perfeccionan sus habilidades. Y esta vez, fue testigo de una colaboración inesperada entre dos figuras de diferentes equipos.

Instagram Pascal Nadaud entrenando parkour con la guía de Mau López

¿Cómo fue el entrenamiento de Pascal Nadaud con Mau López?

A través de sus historias de Instagram, Pascal compartió varios videos donde se le ve entrenando bajo la guía de Mau. Desde saltos de precisión hasta desplazamientos aéreos en barras altas, el jugador de rugby y atleta del Equipo Azul mostró un progreso sorprendente en apenas unos minutos.

En los clips, se observa cómo Mau corrige posturas, da consejos técnicos y apoya físicamente a Pascal para ejecutar movimientos complejos, todo con buen ánimo y camaradería. Pascal incluso bromeó con frases como “también medio logré este” y “soy un campeón”, mientras celebraba sus logros junto al propio Mau.

¿Qué significa este acercamiento entre atletas de Exatlón México?

Ambos atletas comparten una historia intensa dentro de Exatlón México. Mau López, del Equipo Rojo, ha sido referente en el parkour desde su debut en la tercera temporada. Por su parte, Pascal Nadaud ha representado al Equipo Azul en varias ediciones, donde destacó por su fuerza y determinación.

Este entrenamiento demuestra que, más allá de los colores y la competencia, hay una comunidad sólida de atletas que se impulsan mutuamente a mejorar. Y que incluso los rivales más duros pueden compartir barras, retos y nuevas habilidades.

Sin duda, ver a Pascal Nadaud siendo instruido por Mau López nos recuerda que el espíritu deportivo de Exatlón México también se vive fuera del terreno de juego.