La querida entró por la puerta grande | Programa del 13 de agosto 2025
Zenaida le fue fiel a Erick y lo esperó por muchos años, pero él le salió con que tiene otra familia; ahora, ella se niega rotundamente a perder su patrimonio.
TV Azteca
Zenaida revela que, después de tantos años de esperarlo y serle fiel, Erick le salió con que tiene otra familia. Ahora, Zenaida advierte que ella no se irá de casa de Erick, pues el patrimonio le pertenece. ¿Lograrán conciliar sus diferencias en la clínica de emociones?
