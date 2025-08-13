inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Acércate a Rocío
Video

La querida entró por la puerta grande | Programa del 13 de agosto 2025

Zenaida le fue fiel a Erick y lo esperó por muchos años, pero él le salió con que tiene otra familia; ahora, ella se niega rotundamente a perder su patrimonio.

Acércate a Rocío
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Zenaida revela que, después de tantos años de esperarlo y serle fiel, Erick le salió con que tiene otra familia. Ahora, Zenaida advierte que ella no se irá de casa de Erick, pues el patrimonio le pertenece. ¿Lograrán conciliar sus diferencias en la clínica de emociones?

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×