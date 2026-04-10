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Quiere hijos y no puedo dárselos | Programa del 10 de abril 2026 de Acércate a Rocío

Rocío se embarazó en la adolescencia y la obligaron a darlo en adopción; ahora no puede tener hijos y teme perder a su marido por ocultarle su secreto.

Cuando Rocío se embarazó a los 17 años, su papá la obligó a darlo en adopción. Su padre asegura que, gracias a ello, Rocío tiene una carrera universitaria y pudo salir adelante. Sin embargo, la mamá de Rocío se arrepiente de no haber impedido tal atrocidad. El esposo de Rocío le reclama que nunca le contó esta historia y alguien llegará a la clínica de emociones para reclamarle a Roberto sus cuestionables decisiones.

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