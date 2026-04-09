¡Lo corrieron y no se llevó a su mamá! Rafael sigue pagando los gastos de la casa donde vive su ex, pero quieren correr a su mamá

Rafael, exconcubino de Mónica, no entiende de qué se queja si ella fue la que lo corrió de su propia casa. Ahora, lo mínimo que puede hacer ella es cuidar de su mamá, pues ellas siguen compartiendo techo y Rafael sigue cumpliendo con el gasto y pagando la casa. Rafael planea que Mónica reciba dinero a cambio de cuidar a su mamá y que eso lo considere como pensión. Además, Rafael pretende que una de sus hijas trabaje para apoyar a la casa. Rafael propone una solución que provocará una fuerte reacción a Mónica.