¡La echaron de cabeza! Roxana paga por salir con jovencitos, la cacharon y ya no le dan pensión alimenticia

Roxana, amiga de Leticia, asegura que ella y Leticia tienen derecho de rehacer su vida, aunque Sonia no lo entienda. El exmarido de Roxana ya se enteró que se gasta en hombres el dinero que él le da para sus hijos; ahora el ex de Roxana ya no le da su pensión alimenticia y sus hijos ya pagaron las consecuencias. Pero, ¿cómo se enteró el ex de Roxana? Sonia acepta que no ganó nada en echarla de cabeza.