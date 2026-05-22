¡Gasta su pensión en jovencitos! Sonia asegura que su mamá tiene maneras peculiares de divertirse

A Sonia le molesta mucho que su mamá gaste su pensión en hombres y le advierte que se va a arrepentir cuando se la lleven ‘a la jugada’. Sonia tiene una hija pequeña y el papá no se quiso hacer cargo; lleva los apellidos de Sonia. Luego de que falleciera el papá de Sonia, su mamá comenzó a gastarse su pensión en hombres más jóvenes que Sonia. ¿La mamá de Sonia tiene derecho a entretenerse con jovencitos?