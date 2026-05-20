Su amante me metió presa | Programa del 20 de mayo 2026 de Acércate a Rocío

Elizabeth se enteró que su marido le era infiel porque Gabriela le envió un video íntimo de ella con su esposo. Ante ello, Elizabeth reaccionó y fue a parar a la cárcel. Sin embargo, ahora está fuera de prisión y quiere vengarse de Gabriela y Fernando, quienes podrían enfrentar problemas legales por el video explícito. Ahora, Teresa y Valeria podrían tomar acciones legales contra quienes destruyeron a su familia.