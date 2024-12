¡Su papá le robó a su novia y se fue a vivir con ella! Aun así, su mamá lo quiere de vuelta

Daniel no ha superado la traición de su padre. José le robó la novia a su hijo y se fue a vivir con ella abandonando a su esposa Verónica. Durante cinco años no supieron nada de él hasta que un día enfermó y María lo dejó. Ahora José quiere una segunda oportunidad, pero su hijo, Daniel, no lo quiere de vuelta. La mamá de Daniel está cegada y no quiere escuchar a su hijo.